Плеймейкер "Манчестер Сити" Кевин Де Брейне прокомментировал слухи о том, что помощник главного тренера Микель Артета может возглавить лондонский "Арсенал".
"Он пришел в клуб три года назад и должен был найти свой путь. Преобразование из игрока в тренера — непростая задача. Артета нашел свое место, и ему сейчас хорошо. Думаю, однажды он захочет стать главным тренером. Не знаю, когда, но он помогает команде так, как может, и делает это хорошо.
Микель оказывает большую помощь "Манчестер Сити", но если получит хорошую возможность возглавить команду и подумает, что настало подходящее время, думаю, клубу стоит его отпустить. Если решит отказаться, это будет его решение", — приводит слова Де Брейне Goal.
Sport24
Де Брейне: "Манчестер Сити" стоит отпустить Артету, если он хочет стать главным тренером
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