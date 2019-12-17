"Челси" интересуется 20-летним форвардом "Вильярреала"

Нападающий "Вильярреала" Самуэль Чуквуезе попал в сферу интересов "Челси", сообщает The Telegraph.Главный тренер лондонцев Фрэнк Лэмпард хочет подписать 20-летнего игрока во время зимнего трансферного окна. Английский клуб также рассматривает кандидатуры Вильфрида Заа ("Кристал Пэлас"), Леона Бейли ("Байер"), Тимо Вернера ("РБ Лейпциг") и Муссы Дембеле ("Лион").В текущем сезоне Чуквуезе провел за "Вильярреал" 16 матчей во всех турнирах, забил три гола и сделал две результативные передачи. Контракт нигерийца рассчитан до июня 2023 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.