Бывший полузащитник сборной Испании, а в настоящее время главный тренер второй команды "Реала Сосьедад" Хаби Алонсо отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что он может перейти на работу в лондонский "Арсенал".
По слухам, в ближайшие дни "канониров" возглавит соотечественник и друг Алонсо Микель Артета, который якобы предложил Хаби роль ассистента.
"Нет. Я тут, в "Реале Сосьедад", думаю только об этом клубе. Мне не поступало предложение, и я нахожусь там, где хочу находиться. Я здесь всем очень доволен. Я завершил карьеру футболиста игрока и начал новую [тренерскую]. Иметь возможность вернуться в Сан-Себастьян, в родной клуб, и увидеть, как все устроено изнутри — это привилегия", — цитирует Алонсо Mundo Deportivo.
Sport24
Алонсо отрицает, что станет ассистентом Артеты в "Арсенале"
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