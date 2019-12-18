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Алонсо отрицает, что станет ассистентом Артеты в "Арсенале"

Бывший полузащитник сборной Испании, а в настоящее время главный тренер второй команды "Реала Сосьедад" Хаби Алонсо отрицает появившуюся в СМИ информацию о том, что он может перейти на работу в лондонский "Арсенал".

По слухам, в ближайшие дни "канониров" возглавит соотечественник и друг Алонсо Микель Артета, который якобы предложил Хаби роль ассистента.

"Нет. Я тут, в "Реале Сосьедад", думаю только об этом клубе. Мне не поступало предложение, и я нахожусь там, где хочу находиться. Я здесь всем очень доволен. Я завершил карьеру футболиста игрока и начал новую [тренерскую]. Иметь возможность вернуться в Сан-Себастьян, в родной клуб, и увидеть, как все устроено изнутри — это привилегия", — цитирует Алонсо Mundo Deportivo.

Sport24


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Теги: Алонсо Артета Арсенал АПЛ
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