18 декабря Минамино пройдет медосмотр перед своим переходом в "Ливерпуль"

Нападающий "Ред Булл Зальцбург" Такуми Минамино 18 декабря пройдет медосмотр перед своим переходом в "Ливерпуль", утверждает The Times.24-летний японец перейдет в мерсисайдский клуб в январе, во время зимнего трансферного окна. Сумма выкупа футболиста, предусмотренная соответствующим пунктом в контракте, составит 7,25 млн фунтов.В сезоне-2019/20 Минамино провел 22 матча на клубном уровне, в которых отметился девятью голами и 11 результативными передачами.