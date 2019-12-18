Клопп: "Ливерпуль" не является фаворитом на клубном чемпионате мира

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о клубном чемпионате мира."Мы должны были принять решение. Мы знали, что сначала нас пригласят на клубный чемпионат мира, прежде чем мы узнаем, как далеко мы окажемся в Кубке лиги. Мы не просто так преодолели такой путь, чтобы не показать себя на все сто процентов.Мы не видим себя фаворитами, мы видим себя претендентами, поскольку это будет первое участие в таком турнире. Если бы вы мне сказали об этом в начале сезона, возможно, мы были бы фаворитами, но в середине сезона это тяжело, когда столько матчей впереди", - цитирует Клоппа Sky Sports.