» » Клопп: "Ливерпуль" не является фаворитом на клубном чемпионате мира

Клопп: "Ливерпуль" не является фаворитом на клубном чемпионате мира

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о клубном чемпионате мира.

"Мы должны были принять решение. Мы знали, что сначала нас пригласят на клубный чемпионат мира, прежде чем мы узнаем, как далеко мы окажемся в Кубке лиги. Мы не просто так преодолели такой путь, чтобы не показать себя на все сто процентов.

Мы не видим себя фаворитами, мы видим себя претендентами, поскольку это будет первое участие в таком турнире. Если бы вы мне сказали об этом в начале сезона, возможно, мы были бы фаворитами, но в середине сезона это тяжело, когда столько матчей впереди", - цитирует Клоппа Sky Sports.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Клопп Ливерпуль АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

"Милан" хочет арендовать у "Барселоны" Тодибо с правом выкупа
Клопп: "Ливерпуль" не является фаворитом на клубном чемпионате мира
Сульшер: надеюсь отметить год работы в "Манчестер Юнайтед" победой
Кучаев - о новом контракте с ЦСКА: признателен клубу, что он верит в меня
Агент Акуньи: не могу ни подтвердить, ни опровергнуть информацию об интересе российских клубов
Стало известно расписание Кубка Париматч Премьер 2
Сегодня - перенесённое класико. А «Ливерпулю» ничего не перенесли - он теперь играет каждый день 1
"Спартак" продлил контракт с Педро Рошей до 2023 года 4
Агент Рыжикова: продление контракта с "Крыльями"? У Сергея есть предложения, зачем суетиться?
Божович: у меня была операция на носовой перегородке, поэтому пропал из публичного пространства 1
УЕФА представил официальный мяч плей-офф Лиги Европы
Божович: слухи о неустойке в моем контракте, которая не по карману "Крыльям Советов", — неправда 2
Милнер: "Ливерпуль" должен привыкнуть выигрывать трофеи
"Рамблер" отозвал иск к Twitch на 180 миллиардов из-за показа матчей АПЛ
Тухель: у нас хорошие отношения с Неймаром, мы наслаждаемся его игрой 2
Оздоев: Кокорин понял, что сделал больно не себе, а близким
Экс-президент "Рубина": я изначально был против назначения Шаронова
Венгер — о возможном назначении Артеты на пост главного тренера "Арсенала": у него нет опыта
18 декабря Минамино пройдет медосмотр перед своим переходом в "Ливерпуль"
Арустамян: ЦСКА готов потратить на форварда порядка 5-6 млн евро 10
Марадона: лучшим игроком был Ди Стефано, он превосходил даже меня
Алонсо отрицает, что станет ассистентом Артеты в "Арсенале"
Это цензура? Выпуск Савина о фанатах удалили с YouTube, но мы зафиксировали главное 6
Сарри: я очень опасался, что нам попадется "Реал" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Дзюба обошел Кокорина, Мамаева, Хабиба и Овечкина в рейтинге российских персон года 21
Бояринцев — об увольнении из "Текстильщика": результаты не лучшие, все закономерно 2
Де Йонг: Месси намного лучше всех остальных. Каждый соперник нервничает, когда играет против Лео
РФС: Казарцев ошибся, не назначив пенальти в матче "Краснодар" — ЦСКА за фол на Чалове 17
Вратарь "Шальке" дисквалифицирован на 4 матча. Он вырубил соперника ударом ногой в грудь 1
Павлюченко: "Зенит" — лучший по составу и игре коллектив в РПЛ 16
Все новости