Sky Sports: Анчелотти будет назначен главным тренером "Эвертона" до выходных

Карло Анчелотти будет назначен новым главным тренером "Эвертона". О назначении 60-летнего специалиста будет объявлено до предстоящих выходных, утверждает Sky Sports.Ранее появлялась информация, что Анчелотти расторгнет контракт со своим прежним клубом — "Наполи".После этого он подпишет соглашение с "ирисками" до 2022 года. Зарплата Анчелотти составит 4,5 миллиона евро за сезон.