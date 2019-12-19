В Англии утверждают, что назначение Микеля Артеты на пост главного тренера "Арсенала" — уже решенный вопрос.
По информации The Sun и других британских изданий, сегодняшняя пресс-конференция и. о. главного тренера Фредрика Юнгберга была перенесена на пятницу. К этому моменту клуб уладит все формальности с назначением Артеты и представит его общественности.
Ожидается, что 37-летний испанец отправится вместе с командой в Ливерпуль, где 21 декабря "Арсенал" сыграет с "Эвертоном".
С 2016 года Артета работал ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
Sport24.ru
"Арсенал" перенес пресс-конференцию, чтобы подготовиться к презентации Артеты
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