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"Арсенал" перенес пресс-конференцию, чтобы подготовиться к презентации Артеты

В Англии утверждают, что назначение Микеля Артеты на пост главного тренера "Арсенала" — уже решенный вопрос.

По информации The Sun и других британских изданий, сегодняшняя пресс-конференция и. о. главного тренера Фредрика Юнгберга была перенесена на пятницу. К этому моменту клуб уладит все формальности с назначением Артеты и представит его общественности.

Ожидается, что 37-летний испанец отправится вместе с командой в Ливерпуль, где 21 декабря "Арсенал" сыграет с "Эвертоном".

С 2016 года Артета работал ассистентом главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

Sport24.ru


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Теги: Артета Арсенал
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