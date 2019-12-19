Минамино: моя цель - выиграть Лигу чемпионов и АПЛ в составе "Ливерпуля"

Японский форвард Такуми Минамино поделился эмоциями после перехода из "Зальцбурга" в "Ливерпуль"."Стать игроком "Ливерпуля" — это моя мечта. Я очень рад, что этот момент настал. Моей целью было играть в АПЛ. Это лучшая лига мира. Я думал, что смогу однажды выступать в Англии, если мой прогресс будет идти по плану. Но я никогда не думал, что смогу играть именно за "Ливерпуль". Я счастлив."Ливерпуль" демонстрирует футбол высочайшего уровня. Когда мы с ними играли, то сразу почувствовали, что это победитель Лиги чемпионов. Моя цель — выиграть Лигу чемпионов и АПЛ в составе "Ливерпуля", а также делать вклад в игру команды", — цитирует Минамино пресс-служба "Ливерпуля".