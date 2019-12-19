Д. Фергюсон будет руководить "Эвертоном" в матче с "Арсеналом"

Данкан Фергюсон продолжит исполнять обязанности главного тренера "Эвертона" в матче 18-го тура английской Премьер-лиги против "Арсенала", который состоится 21 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте "ирисок".Фергюсон был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера после увольнения Марку Силвы. В первом матче под руководством Фергюсона "ириски" со счетом 3:1 обыграли "Челси", прервав серию из трех поражений подряд, а во втором сыграли вничью с "Манчестер Юнайтед" — 1:1. Накануне клуб в серии пенальти уступил "Лестеру" в матче 1/4 финала Кубка лиги.По информации Sky Sports, на предстоящих выходных клуб объявит о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера.