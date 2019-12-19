"Тоттенхэм" установил баснословный ценник за наименование стадиона

Владелец "Тоттенхэма" Даниэль Леви установил мировой рекорд на цену, за которую предоставляется право наименования домашнего стадиона.Как сообщает Telegraph, покупателю данная услуга обойдется в в 25 млн фунтов стерлингов в год. Желающих, к слову, у "шпор" пока нет.Стоит отметить, что сама арена "Тоттенхэм Хотспур" обошлась Леви в 1 млрд фунтов стерлингов. Она была открыта в апреле 2019 года.