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"Тоттенхэм" установил баснословный ценник за наименование стадиона

Владелец "Тоттенхэма" Даниэль Леви установил мировой рекорд на цену, за которую предоставляется право наименования домашнего стадиона.

Как сообщает Telegraph, покупателю данная услуга обойдется в в 25 млн фунтов стерлингов в год. Желающих, к слову, у "шпор" пока нет.

Стоит отметить, что сама арена "Тоттенхэм Хотспур" обошлась Леви в 1 млрд фунтов стерлингов. Она была открыта в апреле 2019 года.

"Газета"


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Теги: Тоттенхэм АПЛ
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