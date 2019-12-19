Стали известны условия, на которых "Манчестер Сити" готов отпустить в "Арсенал" помощника главного тренера Микеля Артету.
Ранее сообщалось, что лондонцы провели переговоры с 37-летним специалистом. По информации Manchester Evening News, "Сити" не очень понравилось, что «канониры» контактировали с испанцем за их спиной, и теперь клуб будет требовать за Артету компенсацию в размере 2 миллионов фунтов стерлингов.
Артета работает в тренерском штабе "Манчестер Сити" с момента прихода в команду Хосепа Гвардиолы — с июля 2016 года. В качестве игрока он с 2011 по 2016 год выступал за "Арсенал".
Sport24
"Манчестер Сити" требует от "Арсенала" 2 миллиона фунтов компенсации за Артету
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