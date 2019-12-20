Новый главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал возвращение в лондонский клуб, сообщает пресс-служба клуба.
37-летний испанец играл за "Арсенал" с 2011 по 2016-й и был капитаном команды.
"Это огромная честь. "Арсенал" — один из крупнейших клубов мира. Нам нужно побороться за главные трофеи в игре, и это было ясно сказано в моих переговорах с руководителями клуба. Мы все знаем, что для этого нужно проделать большую работу, но я уверен, что мы это сделаем. Я достаточно реалистичен, чтобы понять, что этого не произойдет в одночасье, но в нынешнем составе много талантливых игроков, и из академии выходит множество молодых футболистов", - цитирует Артету пресс-служба лондонцев.
"СЭ"
Артета: "Арсеналу" предстоит борьба за главные трофеи
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