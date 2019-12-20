Эмери прокомментировал назначение Артеты на пост главного тренера "Арсенала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поделился мыслями о назначении на его место Микеля Артеты. Напомним, Эмери был уволен за неудовлетворительные результаты в конце ноября."Мне нравится выбор "Арсенала", считаю назначение Артеты хорошим решением. Микель долгое время работает в АПЛ, раньше выступал за "канониров", а последние годы работал с Гвардиолой. Думаю, он готов сделать следующий шаг", — цитирует Эмери BBC.Предыдущие три с половиной года Артета работал в качестве ассистента Пепа Гвардиолы в "Манчестер Сити". Сегодня 37-летний испанец подписал контракт с "Арсеналом" на три с половиной года.