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Лэмпард: Моуринью был прекрасным тренером "Челси", но я не хочу быть чьим-то клоном

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард поделился мнением о Жозе Моуринью, под руководством которого играл в лондонском клубе. В настоящее время португалец тренирует "Тоттенхэм", с которым "Челси" предстоит сыграть в ближайшие выходные.

"Жозе был прекрасным тренером "Челси", у него было много положительных качеств, но я не хочу быть чьим-то клоном.

Я буду счастлив сыграть против Моуринью. В прошлом году я играл вместе с "Дерби" против его "Манчестер Юнайтед" и это было великолепно (клуб Лэмпарда выиграл в серии пенальти). Я всегда буду уважать Жозе.

Как бы то ни было, главным в воскресном матче будет именно встреча "Челси" и "Тоттенхэма", а не их тренеров", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Лэмпард Тоттенхэм Челси Моуринью АПЛ
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