Моуринью: я на сто процентов предан "Тоттенхэму"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью заявил, что не испытывает излишней сентиментальности накануне матча с бывшим клубом — "Челси"."Смогу ли совладать с эмоциями перед матчем с прошлым клубом? Да, конечно. Возможно, многие не смогли бы этого сделать, но мне это по силам. Для меня это игра.Сейчас я на сто процентов предан "Тоттенхэму". И на каждом из этапов карьеры на 100% был предан клубу, в котором работал. У меня никогда не было места для прошлых клубов: им я отдал всё что мог и теперь каждый из них в прошлом.Именно поэтому матч с "Челси" будет для меня лёгким. Да, будет тяжело из-за того, что "Челси" — сильная команда, но не с эмоциональной точки зрения", — цитирует Моуринью Sky Sports.