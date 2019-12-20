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Моуринью: я на сто процентов предан "Тоттенхэму"

Главный тренер лондонского "Тоттенхэм Хотспур" Жозе Моуринью заявил, что не испытывает излишней сентиментальности накануне матча с бывшим клубом — "Челси".

"Смогу ли совладать с эмоциями перед матчем с прошлым клубом? Да, конечно. Возможно, многие не смогли бы этого сделать, но мне это по силам. Для меня это игра.

Сейчас я на сто процентов предан "Тоттенхэму". И на каждом из этапов карьеры на 100% был предан клубу, в котором работал. У меня никогда не было места для прошлых клубов: им я отдал всё что мог и теперь каждый из них в прошлом.

Именно поэтому матч с "Челси" будет для меня лёгким. Да, будет тяжело из-за того, что "Челси" — сильная команда, но не с эмоциональной точки зрения", — цитирует Моуринью Sky Sports.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Моуринью Тоттенхэм АПЛ
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