» » Лэмпард: Моуринью был замечательным тренером "Челси", но я не хочу быть чьим-то клоном

Лэмпард: Моуринью был замечательным тренером "Челси", но я не хочу быть чьим-то клоном

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард накануне матча 18-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" высказался о тренере "шпор" Жозе Моуринью.

"Он был прекрасным тренером "Челси", обладал множеством замечательных качеств, но я не хочу быть чьим-то клоном.

Я счастлив играть против него. В прошлом году мой "Дерби" играл с его "МЮ", это было грандиозно для меня, и я всегда буду уважать Моуринью.

Но главное — это встреча "Челси" и "Тоттенхэма" и то, что означает это соперничество, что оно должно значить для нас. В этом красота футбола", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.

Матч "Тоттенхэм" — "Челси" состоится 22 декабря, начало — в 19:30 мск.

Sport24


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Лэмпард Моуринью Челси АПЛ Тоттенхэм
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джака сообщил партнёрам по "Арсеналу" о намерении перейти в "Герту"
Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг 2
Моуринью: cейчас лучшим тренером называют того, кто меньше проигрывает
Зозуля рассказал, зачем сфотографировался с изображением Бандеры 2
Дебют Артеты, последний шанс для Жардима в «Монако» и Суперкубок Италии. На этих выходных очень крутой футбол
"Ростов" проведет первый зимний сбор в ОАЭ
Эмери: поражение от "Шеффилда" стало переломным моментом. Всё сломалось
"Бордо" готов побороться с "Интером" за нападающего "Челси" Жиру
Блан может сменить Жардима на посту главного тренера "Монако"
Головин попал в список игроков "Монако", вызванных на матч чемпионата Франции с "Лиллем"
"Манчестер Сити" пожелал удачи Артете в "Арсенале"
Лэмпард: Моуринью был замечательным тренером "Челси", но я не хочу быть чьим-то клоном
"Наполи" хочет приобрести хавбека "Сассуоло" Бога
Сульшер: Фергюсон — лучший тренер всех времен. Я всегда уважал то, что он сделал
Рейнгольд: крайне отрицательно отношусь к идее с увеличением количества участников РПЛ 3
Зинченко пожелал Артете удачи в "Арсенале"
"Ювентус" сыграет в Суперкубке Италии с "Лацио" в специальных футболках на арабском языке
Сын Зидана: хочу достичь успеха благодаря своей работе, а не потому, что я чей-то сын 1
"Бавария" заработала больше всех на групповом этапе ЛЧ. "Зенит" - на 20-м месте
Клопп: Гвардиола - лучший тренер мира. Мне очень нравится, как играют его команды
Признанный тренером года Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев! 9
"Эйбар" одержал победу над "Гранадой"
"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"
"Боруссия" проиграла "Хоффенхайму", дважды пропустив в конце матча
Хиддинк вернулся в ПСВ
Форлан назначен на пост главного тренера "Пеньяроля"
Ушёл из жизни чемпион СССР в составе ЦСКА Юрий Пшеничников 4
"Боруссия" Д может подписать форварда "Наполи" Мертенса за 10 млн евро
Стадион "Калининград" перешёл в собственность области 1
Моуринью: я на сто процентов предан "Тоттенхэму" 1
Все новости