Лэмпард: Моуринью был замечательным тренером "Челси", но я не хочу быть чьим-то клоном

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард накануне матча 18-го тура АПЛ с "Тоттенхэмом" высказался о тренере "шпор" Жозе Моуринью."Он был прекрасным тренером "Челси", обладал множеством замечательных качеств, но я не хочу быть чьим-то клоном.Я счастлив играть против него. В прошлом году мой "Дерби" играл с его "МЮ", это было грандиозно для меня, и я всегда буду уважать Моуринью.Но главное — это встреча "Челси" и "Тоттенхэма" и то, что означает это соперничество, что оно должно значить для нас. В этом красота футбола", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.Матч "Тоттенхэм" — "Челси" состоится 22 декабря, начало — в 19:30 мск.