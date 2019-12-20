» » Эмери: поражение от "Шеффилда" стало переломным моментом. Всё сломалось

Эмери: поражение от "Шеффилда" стало переломным моментом. Всё сломалось

Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Унаи Эмери поделился мнением о первом сезоне в клубе и о возможных причинах начала кризиса "канониров" под его руководством.

"Я думаю, что наш первый сезон был неплохим. Мне бы хотелось выиграть Лигу Европы, но мы дошли до финала, и мы боролись за выход в Лигу чемпионов до последнего дня. Это был мой первый сезон здесь, и это было хорошее начало, были даже разговоры о продлении контракта.

Этот сезон в теории тоже выглядел оптимистично. Мы укрепились и хотели добиться результатов. Но внезапно мы начали чередовать плохие результаты, и разочарование росло. Поражение от "Шеффилда" (0:1) стало поворотным моментом. Всё сломалось. Люди говорили мне, что видели, как я страдаю. И это было правдой. Все могли видеть, как я страдаю. И это нормально! Когда команда не побеждает, тренер страдает. А когда вы проигрываете несколько матчей подряд, вы страдаете больше. В такие моменты больше всех страдает тренер", — приводит слова Эмери BBC.

Эмери возглавил "Арсенал" перед началом сезона-2018/19, сменив на посту главного тренера команды Арсена Венгера, отработавшего в клубе более 20 лет. В первой кампании под руководством Унаи лондонцы заняли пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, а также добрались до финала Лиги Европы, где проиграли "Челси".

"Чемпионат"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Эмери Шеффилд Арсенал АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Джака сообщил партнёрам по "Арсеналу" о намерении перейти в "Герту"
Зозуля: не буду стоять в стороне, когда на нашу землю заходит враг 2
Моуринью: cейчас лучшим тренером называют того, кто меньше проигрывает
Зозуля рассказал, зачем сфотографировался с изображением Бандеры 2
Дебют Артеты, последний шанс для Жардима в «Монако» и Суперкубок Италии. На этих выходных очень крутой футбол
"Ростов" проведет первый зимний сбор в ОАЭ
Эмери: поражение от "Шеффилда" стало переломным моментом. Всё сломалось
"Бордо" готов побороться с "Интером" за нападающего "Челси" Жиру
Блан может сменить Жардима на посту главного тренера "Монако"
Головин попал в список игроков "Монако", вызванных на матч чемпионата Франции с "Лиллем"
"Манчестер Сити" пожелал удачи Артете в "Арсенале"
Лэмпард: Моуринью был замечательным тренером "Челси", но я не хочу быть чьим-то клоном
"Наполи" хочет приобрести хавбека "Сассуоло" Бога
Сульшер: Фергюсон — лучший тренер всех времен. Я всегда уважал то, что он сделал
Рейнгольд: крайне отрицательно отношусь к идее с увеличением количества участников РПЛ 3
Зинченко пожелал Артете удачи в "Арсенале"
"Ювентус" сыграет в Суперкубке Италии с "Лацио" в специальных футболках на арабском языке
Сын Зидана: хочу достичь успеха благодаря своей работе, а не потому, что я чей-то сын 1
"Бавария" заработала больше всех на групповом этапе ЛЧ. "Зенит" - на 20-м месте
Клопп: Гвардиола - лучший тренер мира. Мне очень нравится, как играют его команды
Признанный тренером года Семин ответил Губерниеву: голосующие олени лучше говорящих попугаев! 10
"Эйбар" одержал победу над "Гранадой"
"Рома" на выезде разгромила "Фиорентину"
"Боруссия" проиграла "Хоффенхайму", дважды пропустив в конце матча
Хиддинк вернулся в ПСВ
Форлан назначен на пост главного тренера "Пеньяроля"
Ушёл из жизни чемпион СССР в составе ЦСКА Юрий Пшеничников 4
"Боруссия" Д может подписать форварда "Наполи" Мертенса за 10 млн евро
Стадион "Калининград" перешёл в собственность области 1
Моуринью: я на сто процентов предан "Тоттенхэму" 1
Все новости