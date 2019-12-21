Почеттино: АПЛ - одна из лучших лиг в мире, но есть и другие увлекательные чемпионаты

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино признался, что пока не представляет, в какой стране будет работать в будущем."В футболе нельзя предсказать будущее. Ты должен быть открыт для предложений, и случиться может все что угодно. Я тренер и хочу работать в лучшем месте. Сейчас время для перезарядки батареек.Английская Премьер-лига — одна из лучших лиг в мире. Но есть и другие увлекательные чемпионаты, где можно найти вызов", - цитирует Почеттино AP.