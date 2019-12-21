» » Погба все еще хочет покинуть "МЮ", но "Реал" не планирует покупать его в январе

Погба все еще хочет покинуть "МЮ", но "Реал" не планирует покупать его в январе

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба всё ещё хочет сменить клуб. Агент француза Мино Райола обсуждал возможный трансфер с руководством мадридского "Реала", но не добился успеха, сообщает Marca.

"Сливочные" не планируют покупать Погба в январе 2020 года, несмотря на интерес к игроку со стороны главного тренера команды Зинедина Зидана. Сейчас мадридцы собираются сделать ставку на своего хавбека Федерико Вальверде, который в нынешнем сезоне забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах чемпионата Испании.

Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб. Трансферная стоимость Поля оценивается в € 100 млн.

"Чемпионат.сом"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Погба Манчестер Юнайтед АПЛ Реал Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Ливерпуль 17 49
...
4 Челси 17 29
5 Тоттенхэм 17 26
6 Манчестер Юнайтед 17 25
7 Шеффилд Юнайтед 17 25
8 Вулверхэмптон 17 24
...
20 Уотфорд 17 9
Сезон | Таблица | Календарь
Ла Лига 2019/20
# Команда И О
1 Барселона 17 36
2 Реал Мадрид 17 36
3 Севилья 17 31
4 Хетафе 17 30
5 Атлетико  17 29
6 Реал Сосьедад 17 28
...
20 Эспаньол 17 10
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Анчелоти: хочу помочь руководству "Эвертона" выиграть трофеи
Микел: я был ещё школьником, когда передо мной лежали предложения от "Челси" и "МЮ"
Зидан: не думаю, что буду тренировать до 60 лет
Погба все еще хочет покинуть "МЮ", но "Реал" не планирует покупать его в январе
Экс-футболист "Зенита" стал жертвой воров
Почеттино: АПЛ - одна из лучших лиг в мире, но есть и другие увлекательные чемпионаты
Божович всё-таки удержался в «Крыльях». Миодрагу решили не выплачивать неустойку 1
"Севилья" в гостях обыграла "Мальорку"
Уткин составил свою команду года FIFA 20
Бакаев: был повернут на Counter-Strike, но полгода назад перестал играть. Это реально мешает
Понсе входит в сферу интересов "Бока Хуниорс" 2
"Тоттенхэм" хочет купить защитника "Вест Хэма" Диопа на замену Алдервейрелду и Вертонгену
Марадона: выпил слишком много и не был дома 3 дня. Сказал, что меня похитил НЛО 4
Анчелотти стал главным тренером "Эвертона"
Буффон: поражение от "Лацио" в Серии А помогло "Ювентусу"
Писарев: в РПЛ необходимо вводить плей-офф 8
Хамес восстановился после травмы и может сыграть с "Атлетиком"
Бакаев: получаю удовольствие от работы с Тедеско и Шюррле 2
Хацкевич: чтобы понять российский чемпионат, необходимо прочувствовать колорит ФНЛ
Глава СД "Крыльев Советов": результатом категорически не удовлетворены. Поставлена жесткая задача
Божович: намерены сохранить Соболева и Зиньковского, несмотря на интерес других команд 2
Монтелла уволен с поста главного тренера "Фиорентины"
Вопрос об отставке Божовича не поднимался на заседании совета директоров "Крыльев Советов" 1
Моуринью: хочу, чтобы Эриксен и Вертонген продлили контракты с клубом
Матич: единственная проблема Азара — он хороший парень
Вернер, набравший "7+5" в четырёх матчах, признан игроком месяца в Бундеслиге
Клопп сравнил возможную победу "Ливерпуля" в клубном чемпионате мира с высадкой на Луну
"Челси" выпустил форму, приуроченную к 50-летию первой победы клуба в Кубке Англии
Флик: "Бавария" хочет завершить первый круг победой, но с "Вольфсбургом" будет непросто
Губерниев – Семину: тренером года в России не может быть тот, чей результат в ЛЧ – пшик! 39
Все новости