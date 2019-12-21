Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба всё ещё хочет сменить клуб. Агент француза Мино Райола обсуждал возможный трансфер с руководством мадридского "Реала", но не добился успеха, сообщает Marca.
"Сливочные" не планируют покупать Погба в январе 2020 года, несмотря на интерес к игроку со стороны главного тренера команды Зинедина Зидана. Сейчас мадридцы собираются сделать ставку на своего хавбека Федерико Вальверде, который в нынешнем сезоне забил 2 мяча и отдал 3 результативные передачи в 13 матчах чемпионата Испании.
Контракт Погба с "Манчестер Юнайтед" рассчитан до 30 июня 2021 года и включает опцию продления на один сезон, которую может активировать клуб. Трансферная стоимость Поля оценивается в € 100 млн.
"Чемпионат.сом"
Погба все еще хочет покинуть "МЮ", но "Реал" не планирует покупать его в январе
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