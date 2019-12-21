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Микел: я был ещё школьником, когда передо мной лежали предложения от "Челси" и "МЮ"

Нигерийский футболист, бывший игрок "Челси" Джон Оби Микел рассказал о деталях перехода в лондонский клуб в 2006 году. На тот момент ему было 18 лет.

"Это было что-то нереальное — я ещё учился в школе, когда передо мной лежало два предложения — от "Челси" и "Манчестер Юнайтед". Два крупнейших клуба мира боролись за меня…

Я никогда не забуду свою вторую встречу с сэром Алексом Фергюсоном. Я уже подписал контракт с "МЮ", но в итоге сказал ему: "Извините, но я хочу играть за "Челси". Я видел, каким злым и разочарованным он был. Конечно, он начал уговаривать меня и какие-то вещи даже подействовали, но было поздно — мыслями я уже был на "Стэмфорд Бридж" рядом с Моуринью.

Фергюсон сказал: "Зачем тебе отказывать от "Юнайтед"? Это самый большой клуб в мире, ты должен сказать только "Да". В итоге я дважды ему отказал.

Знаете, каждый футболист должен уметь принимать тяжёлые решениея и я не жалею о том отказе сэру Алексу", — цитирует Микела The Sun.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Микел Челси Манчестер Юнайтед АПЛ
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