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Анчелоти: хочу помочь руководству "Эвертона" выиграть трофеи

Новый главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал подписание контракта с мерсисайдским клубом. Соглашение с 60-летним специалистом рассчитано на четыре с половиной года.

"Эвертон" — отличный клуб, с богатой историей и очень страстными фанатами. У руководства есть чёткое видение того, как нужно двигаться к достижению успеха и завоеванию трофеев. Это то, что мне нравится как менеджеру, и я очень рад возможности здесь поработать. Хочу помочь воплотить это видение в жизнь.

По выступлениям за последние две недели я увидел, что игроки способны на многое. Работа, которую проделал Данкан (Данкан Фергюсон занимал пост временного главного тренера "Эвертона" на протяжении двух последних матчей), является его большой заслугой. Рад, что он будет частью моей команды", — цитирует Анчелотти официальный сайт "Эвертона".

"Чемпионат.сом"


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Теги: Анчелотти Эвертон АПЛ
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