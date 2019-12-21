Директор "Эвертона": Анчелотти идеальный выбор для нас

Футбольный директор "Эвертона" Марсель Брандс прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера команды. По его словам, этот специалист был идеальным выбором для клуба."После тщательного процесса выбора, проведенного нашим руководством, мы рады приветствовать Анчелотти в "Эвертоне". Это один из лучших тренеров в мировом футболе, признанный победитель, который добивался успеха во всех ведущих европейских лигах. Он идеальный выбор для нас. Анчелотти придерживается наших идей развития клуба. Мы уверены, что его энтузиазм вкупе с опытом и знаниями приведет нас к успеху. Это был единодушный выбор всех руководителей "Эвертона". Анчелотти доказывал не раз, что может приносить трофеи. Мы разделяем волнение болельщиков в связи с грядущими перспективами", - цитирует Брандса официальный сайт клуба.