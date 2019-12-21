» » Директор "Эвертона": Анчелотти идеальный выбор для нас

Директор "Эвертона": Анчелотти идеальный выбор для нас

Футбольный директор "Эвертона" Марсель Брандс прокомментировал назначение Карло Анчелотти на пост главного тренера команды. По его словам, этот специалист был идеальным выбором для клуба.

"После тщательного процесса выбора, проведенного нашим руководством, мы рады приветствовать Анчелотти в "Эвертоне". Это один из лучших тренеров в мировом футболе, признанный победитель, который добивался успеха во всех ведущих европейских лигах. Он идеальный выбор для нас. Анчелотти придерживается наших идей развития клуба. Мы уверены, что его энтузиазм вкупе с опытом и знаниями приведет нас к успеху. Это был единодушный выбор всех руководителей "Эвертона". Анчелотти доказывал не раз, что может приносить трофеи. Мы разделяем волнение болельщиков в связи с грядущими перспективами", - цитирует Брандса официальный сайт клуба.

"СЭ"


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Анчелотти Эвертон АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Эмери: у Озила нет качеств для агрессивного прессинга
Юнгберг: "Арсенал" не может полагаться лишь на своё имя - игроки должны бороться
"Интер" дома разгромил "Дженоа"
Игнатьев: расширение РПЛ до 18-ти команд? Это приведет к большему количеству проходных матчей
Иньеста может продолжить карьеру в Аргентине
Кэрролл признался, что мечтал провалить медосмотр в "Ливерпуле"
Блинд: на данный момент чувствую себя хорошо, постараюсь вернуться как можно скорее
Директор "Эвертона": Анчелотти идеальный выбор для нас
Индзаги: на бумаге "Ювентус" имеет больше шансов на победу в Суперкубке Италии
Экс-футболист "Интера" Станкович возглавил "Црвену Звезду" 1
"Ньюкасл" с минимальным счетом победил "Кристал Пэлас"
"Вулверхэмптон" на выезде обыграл "Норвич"
Гол и три голевых паса Суареса помогли "Барселоне" разгромить "Алавес"
Ларссон: мне нравится расслабляться перед матчами, включая PlayStation
"Бавария" со счетом 2:0 обыграла "Вольфсбург"
"Шальке" и "Фрайбург" забили друг другу по два мяча
У защитника "Аякса" Блинда диагностировано воспаление сердечной мышцы
Гвардиола: я хотел бы остаться в "Манчестер Сити" как можно дольше
Тодибо определится со своим будущим через 15 дней
Зидан: система VAR приносит пользу футболу, но может допускать ошибки, как и все в жизни
Гаттузо: хотим вернуться к тому, как играл "Наполи" в течение многих лет с другой схемой
"Барселона" желает избавиться от Семеду 1
Анчелотти: хочу помочь руководству "Эвертона" выиграть трофеи
Микел: я был ещё школьником, когда передо мной лежали предложения от "Челси" и "МЮ"
Зидан: не думаю, что буду тренировать до 60 лет
Погба все еще хочет покинуть "МЮ", но "Реал" не планирует покупать его в январе
Экс-футболист "Зенита" стал жертвой воров
Почеттино: АПЛ - одна из лучших лиг в мире, но есть и другие увлекательные чемпионаты
Божович всё-таки удержался в «Крыльях». Миодрагу решили не выплачивать неустойку 1
"Севилья" в гостях обыграла "Мальорку"
Все новости