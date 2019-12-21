Кэрролл признался, что мечтал провалить медосмотр в "Ливерпуле"

Нападающий "Ньюкасл Юнайтед" Энди Кэрролл признался, что хотел провалить медосмотр в "Ливерпуле" в 2011 году."Тогда я был травмирован и думал: "Господи, пожалуйста, пусть я не пройду медосмотр". В ту минуту, когда сел в самолёт, я захотел вернуться обратно. Знал, что это должно было случиться. Мне нужно было снова выйти на это поле и сыграть за „Ньюкасл“. Помню, как покидал тренировочную базу "Ньюкасла" в машине Кевина Нолана, потому что на улице было много людей. Думал, что не могу так уйти. Я только купил дом и кошку. А потом мне сказали, что я перехожу, и это был конец. Всю дорогу думал: "Что происходит? Что я делаю?"Конечно, оглядываясь назад, понимаю, что это сформировало меня как игрока и как человека. Я должен был покинуть город, чтобы повзрослеть. Если бы это произошло снова, поступил бы так же", - цитирует Кэрролла Daily Mail.