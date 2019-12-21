Эмери: у Озила нет качеств для агрессивного прессинга

Бывший главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери поделился мнением о полузащитнике лондонской команды Месуте Озиле."Мы много разговаривали с Месутом Озилом. Он очень важный игрок для «Арсенала». Бывают игры, в которых можно увидеть блеск в глазах Месута. Но мне нужно было подбирать игроков, чтобы он чувствовал себя комфортно. Команда должна чувствовать себя уверенно. Озил важен для команды, но ему нужно искать способ работать с другими футболистами. У Месута есть талант, который позволяет ему раскрывать других игроков, но у него нет качеств для агрессивного прессинга", - цитирует Эмери BBC.