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Ушел из жизни чемпион мира - 1966 в составе сборной Англии Питерс

В субботу, 21 декабря, в возрасте 76 лет скончался бывший полузащитник сборной Англии Мартин Питерс. Об этом сообщил официальный сайт "Вест Хэма", в котором Питерс обрел статус легенды.

Футболист провел в составе "молотобойцев" 302 матча и забил 81 гол, выступая в клубе с 1959 по 1970 год.

Также на счету Питерса 67 матчей и 20 голов за сборную Англии. Гол хавбека помог "трем львам" обыграть сборную ФРГ в финале чемпионата мира 1966 года.

Sport24.ru


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Теги: Питерс Сборная Англии АПЛ
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