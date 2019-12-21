Ушел из жизни чемпион мира - 1966 в составе сборной Англии Питерс

В субботу, 21 декабря, в возрасте 76 лет скончался бывший полузащитник сборной Англии Мартин Питерс. Об этом сообщил официальный сайт "Вест Хэма", в котором Питерс обрел статус легенды.Футболист провел в составе "молотобойцев" 302 матча и забил 81 гол, выступая в клубе с 1959 по 1970 год.Также на счету Питерса 67 матчей и 20 голов за сборную Англии. Гол хавбека помог "трем львам" обыграть сборную ФРГ в финале чемпионата мира 1966 года.