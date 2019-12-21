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Роджерс: игра с таким сильным соперником, как "МС", - хороший урок для "Лестера"

Главный тренер "Лестер Сити" Брендан Роджерс подвёл итоги матча 18-го тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити" (1:3).

"В первом тайме мы были недостаточно хороши. Играть против такого сильного соперника — это хороший урок для нас. Нет смысла жаловаться на результат. Во втором тайме мы были больше похожи на себя, однако увидели, что молодым игрокам предстоит пройти ещё долгий путь. Мы можем забивать, но нужно реализовывать моменты.

Мы должны уважать уровень соперника. С точки зрения качества «Манчестер Сити» располагается на другой ступени, а Кевин Де Брёйне вообще продемонстрировал игру мирового класса. Тем не менее мы находимся выше «горожан» в таблице, что доказывает, что мы проделали отличную работу", - цитирует Роджерса BBC.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Роджерс Манчестер Сити Лестер АПЛ
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