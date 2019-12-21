Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о наставнике "Манчестер Сити" Хосепе Гвардиоле. Напомним, "сливочные" сыграют с "горожанами" в 1/8 финала Лиги чемпионов.
"Когда "Реал" встретится с "Манчестер Сити", это будет особенный момент. Много раз играл против Гвардиолы. Я уважал его как игрока, а теперь уважаю как тренера. Думаю, что он — лучший тренер в мире. Хосеп демонстрировал это на протяжении всей своей карьеры, и, конечно, мне нравится встречаться с ним и играть против его команд", - цитирует Зидана Goal.com.
"Чемпионат.сом"
Зидан: Гвардиола - лучший тренер в мире
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