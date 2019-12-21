Лэмпард: Кейн - один из лучших на своей позиции, возможно, лучший в мире

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 17-го тура АПЛ с "Тоттенхэм" похвалил форварда "шпор" Гарри Кейна, отметив, что он идеальный пример для своего подопечного Тэмми Абрахама."Гарри Кейн — идеальный пример для Тэмми. Это настоящая «девятка», один из лучших на своей позиции, возможно, лучший в мире, по крайней мере, он к этому близок.Тэмми стоит брать с него пример, и я знаю, что он это делает, потому что в этом весь Тэмми. Он уяснил для себя, что, прежде чем стать лучшим нападающим, Гарри прошел через целую череду аренд", — цитирует Лэмпарда пресс-служба клуба.