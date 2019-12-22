Моуринью: я не хочу 300 млн фунтов на трансферы зимой - в январе мне не нужны футболисты

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью заявил, что он не ждет от руководства финансовой поддержки перед зимним трансферным окном."Я спокоен, потому что в "Тоттенхэме" я получил именно то, что и хотел. Я жду от вас вопросов о финансах. Вы спросите, предупредили ли меня о том, что "Тоттенхэм" не планирует много тратить. Вы спросите, расстроило ли это меня.Это меня не расстроило. У руководства клуба нет никаких секретов от меня, все кристально ясно и прозрачно. Это меня радует. Я не люблю, когда клуб преподносит мне какие-то сюрпризы, но здесь ничего подобного нет. Предпочел бы я иметь 300 млн фунтов на трансферы в январе? Нет, зимой нам не нужны новые игроки", — цитирует португальца Sky Sports.