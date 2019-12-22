Мане, Салах и Марез номинированы на звание лучшего футболиста года в Африке

Африканская конфедерации футбола в твиттере опубликовала имена трех претендентов на звание лучшего игрока года в Африке.



В тройку номинантов вошли алжирский полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Марез, а также два представителя "Ливерпуля": египетский нападающий Мохамед Салах и сенегальский форвард Садио Мане.



Победитель будет объявлен 7 января 2020 года на церемонии награждения в Египте. Последние два года лучшим футболистом Африки становился Салах.



В сезоне-2018/19 "Ливерпуль" выиграл Лигу чемпионов, "Манчестер Сити" победил в чемпионате Англии, стал обладателем Кубка Англии и Кубка английской лиги.