Гвардиола: проблема "Ман Сити" в том, что "Ливерпуль" одержал 16 побед в 17 матчах

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола выразил мнение, что проблемы «горожан» в нынешнем сезоне связаны с успешными выступлениями "Ливерпуля" в английской Премьер-лиге."У "Манчестер Сити" сейчас на одно очко меньше, чем у "Барселоны", которая лидирует в чемпионате Испании. Проблема в том, что "Ливерпуль" одержал 16 побед в 17 матчах АПЛ. Должен снять перед соперниками шляпу и поздравить их. Мы теряем очки, но проблема не в нашей игре. У нас в команде игроки обладают великолепным индивидуальным мастерством и умеют взаимодействовать друг с другом. Это именно то, чего я от них хочу", - цитирует Гвардиолу A Bola.