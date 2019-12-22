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"Манчестер "Юнайтед" потерпел поражение от "Уотфорда"

В матче 18-го тура чемпионата Англии "Манчестер "Юнайтед" потерпел поражение от "Уотфорда" со счетом 0:2.

Чемпионат Англии

18 тур

Голы: Сарр, 50, Дини, 53 (пен.)

Уотфорд: Фостер, Фемения, Кэткарт, Кабазель, Мариаппа, Дукуре (Чалоба, 70), Хьюз, Капу (Перейра, 77), Деулофеу, Сарр (Саксесс, 87), Дини

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Линделёф, Ван-Биссака, Шоу, Магуайр, Джеймс (Гринвуд, 57), Фред, Мактоминай (Мата, 72), Лингард (Погба, 63), Рашфорд, Марсьяль

Предупреждения: Капу, 37, Шоу, 38, Дукуре, 51


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Теги: Манчестер Юнайтед Уотфорд АПЛ
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