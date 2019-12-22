"Бавария", "Боруссия" и "Арсенал" готовы заплатить 8,5 млн евро за Мертенса

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Calciomercato.По информации СМИ, "Бавария" и дортмундская "Боруссия" готовы заплатить 8,5 миллиона фунтов стерлингов за 32-летнего бельгийца.Другим претендентом на Мертенса является «"рсенал".Контракт нападающего с "Наполи" действует до 30 июня 2020 года, поэтому неаполитанцы хотят выручить деньги за футболиста зимой.В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч за "Наполи", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 25 миллионов евро.