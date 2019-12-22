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"Бавария", "Боруссия" и "Арсенал" готовы заплатить 8,5 млн евро за Мертенса

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс может покинуть клуб в зимнее трансферное окно, утверждает Calciomercato.

По информации СМИ, "Бавария" и дортмундская "Боруссия" готовы заплатить 8,5 миллиона фунтов стерлингов за 32-летнего бельгийца.

Другим претендентом на Мертенса является «"рсенал".

Контракт нападающего с "Наполи" действует до 30 июня 2020 года, поэтому неаполитанцы хотят выручить деньги за футболиста зимой.

В текущем сезоне Мертенс провел 21 матч за "Наполи", забил 9 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал transfermarkt.de оценивает форварда в 25 миллионов евро.

"СЭ"


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Теги: Мертенс Наполи Серия А Арсенал АПЛ Боруссия Бавария Бундеслига
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3 Бавария 17 33
4 Боруссия Д 17 30
5 Шальке 04 17 30
6 Байер 17 28
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18 Падерборн 16 9
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