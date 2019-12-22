В матче 18-го тура чемпионата Англии "Челси" одержал уверенную победу над "Тоттенхэмом" со счетом 2:0.
Чемпионат Англии
18 тур
Голы: Виллиан, 12, 45+4 (пенальти)
"Тоттенхэм": Гассанига, Орье, Алдервейрелд, Санчес (Ндомбеое, 74), Вертонген (Роуз, 74), Дайер (Эрриксен, 46), Сиссоко, Алли, Сон Хын Мин, Кейн.
"Челси": Аррисабалага, Зума, Алонсо, Аспиликуэта, Томори, Рюдигер, Ковачич (Жоржиньо, 68), Канте, Маунт, Виллиан, Абрахам (Джеймс, 80).
Предупреждения: Зума, 31, Алли, 43, Ковачич, 43, Сиссоко, 58, Алдервейрелд, 67, Рюдигер, 78
Удаления: Сон Хын Мин, 62.
"Челси" одержал уверенную победу над "Тоттенхэмом"
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