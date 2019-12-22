Сульшер: "Манчестер Юнайтед" не заслужил победу над "Уотфордом"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал поражение своей команды от последней команды АПЛ "Уотфорда" (0:2) в матче 18-го тура.К первому голу в ворота манкунианцев привела ошибка голкипера Давида Де Хеа, второй мяч был забит с пенальти."Мы не заслужили сегодня победу, учитывая нашу игру. Медленно двигались с мячом, медленно двигались без мяча, действовали недостаточно интенсивно. "Уотфорд" использовал свои моменты, а мы нет.Ошибка Де Хеа? Такое случается. Он прекрасно выглядел на тренировке, был очень сосредоточенным. Де Хеа очень уверен в себе в последнее время, ничего не изменилось", - цитирует Сульшера BBC.