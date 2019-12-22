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"Арсенал" может купить форварда "Байера" Фолланда

По информации Sky Sports, "Арсенал" рассматривает возможность приобретения в январе нападающего "Байера" Кевина Фолланда.

Представители лондонцев следили за выступлениями 27-летнего игрока на протяжении нескольких последних матчей. Ожидается, что скаутский отдел будет рекомендовать немца новому главному тренеру "канониров" Микелю Артете.

В текущем сезоне Фолланд провел за 25 матчей, забил семь голов и сделал семь результативных передач. Его контракт с леверкузенцами рассчитан до июня 2021 года.

Форвард перешел в "Байер" из "Хоффенхайма" в 2016 году за 20 миллионов евро.

Sport24.ru


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Теги: Фолланд Байер Бундеслига Арсенал АПЛ
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