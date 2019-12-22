» » В матче "Тоттенхэм" - "Челси" диктор трижды призывал трибуны к порядку. Фанаты оскорбляли Рюдигера

В матче "Тоттенхэм" - "Челси" диктор трижды призывал трибуны к порядку. Фанаты оскорбляли Рюдигера

В Англии разгорелся новый расистский скандал. Во время матча "Тоттенхэм" - "Челси" (0:2) болельщики хозяев скандировали дискриминационные кричалки.

Как сообщает The Sun, целью фанатов стал защитник "Челси" Антонио Рюдигер. На 62-й минуте форвард "шпор" Сон Хын Мин был удален за неспортивное поведение. Кореец отмахнулся от Рюдигера ногой, после чего защитника регулярно оскорбляли поклонники "Тоттенхэма", изображавшие обезьян.

Диктор на стадионе три раза предупреждал фанатов воздержаться от проявлений расизма. Арбитр взял паузу и подошел к тренерам команд Жозе Моуринью и Фрэнку Лэмпарду, но игру не остановил.

Sport24.ru


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Теги: Рюдигер Челси Тоттенхэм АПЛ
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