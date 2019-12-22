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Лэмпард: в матче с "Тоттенхэмом" игроки "Челси" показали себя бойцами

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард прокомментировал выездную победу над "Тоттенхэмом" (2:0) в матче 18-го тура АПЛ.

"Эта победа значит для меня много, но еще больше — для клуба и фанатов. Болельщики пришли на стадион после серии поражений, они продолжают нас поддерживать. Они понимают, что у нас молодая команда, и знают, чего мы пытаемся достичь.

Мои игроки показали себя бойцами в игре с топ-командой. Сегодня мы сделали все необходимое и поэтому можем отпраздновать. Не будем терять головы, но довольны своим выступлением", - цитирует Лэмпарда BBC.

Sport24.ru


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Теги: Лэмпард Тоттенхэм Челси АПЛ
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