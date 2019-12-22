Гвардиола: догнать "Ливерпуль" будет нереально

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что в нынешнем сезоне целью его команды будет попадание в топ-4 АПЛ, а не борьба с "Ливерпулем" за чемпионство. На данный момент "горожане" занимают 3-е место в таблице, отставая от красных на 11 очков и сыграв на матч больше."Когда у противника 16 побед из 17, нереально думать, что мы сможем угнаться за ними. Сейчас это нереально. Мы просто должны выигрывать матч за матчем и обеспечить себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон.Если команда проигрывает одну игру из последних 53-54, то нельзя надеяться, что она проиграет еще 4-5 раз за 10-11 матчей. "Ливерпуль" невероятно силен", — цитирует Гвардиолу Goal.