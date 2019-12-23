Китайский телеканал PPTV показал матч 18-го тура АПЛ "Эвертон" — "Арсенал" (0:0), сообщает ESPN.
Встреча транслировалась, поскольку полузащитник канониров Месут Озил не попал в заявку на игру. Ранее все китайские вещатели бойкотировали игру "Арсенала" и "Ман Сити" (0:3) после слов Озила о притеснениях уйгуров в Китае.
При этом игру с "Эвертоном" показал лишь один канал в Китае и только с английским комментарием, а государственная компания CCTV снова проигнорировала поединок "Арсенала". Однако, по данным СМИ, CCTV может пересмотреть свою позицию, если Озил и в дальнейшем не будет попадать в заявку лондонцев.
Немецкий футболист турецкого происхождения 14 декабря выступил с резким заявлением относительно мусульман, которые замалчивают преследования уйгуров в Китае. Позже аккаунты Озила в китайских соцсетях были заблокированы, а фан-клуб "М10", в котором состояло около 30 тыс. человек, распущен. Власти Китая также приказали поисковикам убрать из выдачи имя немецкого футболиста.
Sport24
В Китае показали матч "Эвертон" — "Арсенал", Озила не было в заявке гостей
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