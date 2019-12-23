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Гвардиола заявил о готовности поддержать уход игроков "Ман Сити" с поля в случае расизма

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о проблеме расизма в футболе, а также поделился мыслями о возможном уходе игроков с поля в случае его проявления.

"Не думаю, что расизм будет полностью искоренён. Нам нужно много времени. Эта проблема существует на протяжении десятилетий, веков. Сейчас её видно наглядно, потому что СМИ лучше освещают происходящее. Это борьба, которая должна идти ежедневно, и детям нужно рассказывать об этой проблеме в школах, а если такое будет происходить в дальнейшем, относиться к этому со всей строгостью. Расизм на стадионах – это не проблема конкретного клуба, такие случаи происходят постоянно.

Что касается ухода с поля, конечно, я поддерживаю своих игроков и эту инициативу", - цитирует Гвардиолу Daily Mail.

"Чемпионат.сом"


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Теги: Гвардиола Манчестер Сити АПЛ
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