Вертонген - о расизме в адрес Рюдигера: этих идиотов - меньшинство. Но это позор

Защитник "Тоттенхэм Хотспур" Ян Вертонген осудил поведение болельщиков, которые оскорбляли футболиста "Челси" Антонио Рюдигера в на расовой почте во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги с "Тоттенхэм Хотспур" (0:2)."Эти вещи всё ещё происходят, и это позор. Нам нужно быть сильными против таких вещей. Я понятия не имею, как люди до сих пор могут так думать. Иногда думаешь, что люди умнее этого. Я уверен, что таких меньшинство, но это неправильно.Я не знаю, становится ли хуже в этом плане. Расизма не должно быть в любом случае, поэтому я просто не могу понять, как люди додумываются до такого. У меня нет слов. Я приношу свои извинения от имени "Тоттенхэма", но, как я уже сказал, таких идиотов — меньшинство. Мы никак не согласны с такими людьми и не ассоциируем себя с ними", - цитирует Вертонгена The Guardian.