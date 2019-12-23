Анчелотти: могу предложить Ибрагимовичу приехать в Ливерпуль, но не играть

Новый главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти прокомментировал возможность приглашения в команду 38-летнего шведского нападающего Златана Ибрагимовича, о чем ранее сообщали СМИ."Златан — мой хороший друг и был моим игроком. Но, к счастью, я тренировал многих фантастических футболистов. Ибрагимович завершил свой этап карьеры в США, и я не знаю, какие у него планы.Мне нужно ему позвонить. Может, я просто скажу ему: "Если хочешь насладиться пребыванием в Ливерпуле, можешь приехать". Но не играть.Мойзе Кин отлично проявил себя в прошлом году. Когда я возглавлял "Наполи", мы пытались купить его, но в итоге он перешел в "Эвертон". Он прекрасный и очень талантливый игрок", - цитирует Анчелотти The Sun.