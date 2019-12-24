Моуринью — о расизме: футбол нуждается в помощи. Нужно искоренить любую форму дискриминации

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью после матча 18-го тура АПЛ с "Челси" (0:2) высказался о расизме в футболе.На 62-й минуте форвард "Тоттенхэма" Сон Хын Мин получил красную карточку за столкновение с защитником "синих" Антонио Рюдигером, после чего фанаты "шпор" стали проявлять дискриминацию по отношению к темнокожему защитнику "Челси"."Каждый раз мне очень жаль, когда подобное происходит. Я всегда буду поддерживать каждое решение властей. Обществу нужна помощь. А футбол — это микрообщество.Нужна ли нам помощь? Да. Но общество нуждается в помощи. Нам нужно искоренить любую форму дискриминации, в этом случае мы говорим о расизме. Футбол и общество нуждаются в помощи", — цитирует Моуринью ВВС.