Анчелотти: задача победить "Ливерпуль" не является невыполнимой

Главный тренер "Эвертона" Карло Анчелотти выразил мнение, что его команда может обыграть "Ливерпуль" в матче Кубка Англии, который состоится 5 января."Болельщики „Эвертона“ знают, как я ранее играл с „Ливерпулем“, и наверняка их это радует. В этом сезоне „Наполи“ обыграл „Ливерпуль“. Дерби Мерсисайда — это очень важное событие для всего города, а также большая мотивация для нас.У меня хорошие отношения с Юргеном Клоппом. Мне всегда интересно играть с его командами. Да, мне удалось обыграть "Ливерпуль", а они не привыкли проигрывать. Это был хороший день для меня. Я знаю, как сильно "Эвертон" хочет победить в дерби.Нам не нужно долго ждать, потому что мы встретимся 5 января. Задача победить не является невыполнимой. В футболе нет ничего невозможного", — приводит слова Анчелотти Goal.