Моуринью: VAR убил игру в матче с "Челси"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал удаление Сон Хын Мина в матче с "Челси" (0:2) в 18-м туре АПЛ."Думаю, мистер Тирни неправильно понял ситуацию с Соном. Это Англия, Премьер-лига, лучший турнир в мире со своими характеристиками. Если мы начнем что-то менять, убьем лучшую лигу в мире.Пол Тирни решил, что это красная карточка, а Энтони Тейлор, который находился в пяти метрах, решил, что нет. Так кто судил игру? Это был не мистер Тейлор, а мистер Тирни.VAR должен помогать футболу, донести правду до зрителя. Они приняли правильное решение с пенальти, но убили игру в моменте с удалением Сона", — цитирует Моуринью The Telegraph.