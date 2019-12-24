Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью прокомментировал эпизод в дерби с "Челси", передает Sky Sports.
Напомним, что встреча столичных команд завершилась со счетом 0:2 в пользу "синих".
Форвард "шпор" Сон Хын Мин получил удаление после фола Антонио Рюдигера, так как ударил защитника в грудь шипами.
По мнению Моуринью, поступок немца "не мужской". Он добавил, что не верит в перелом ребер у Рюдигера, сказав, что футболист выйдет на поле уже в следующей игре.
Наставник также уверен, что своевременно показанная желтая карточка могла бы спасти ситуацию.
"Я надеюсь, что Премьер-лига останется такой, какой была, и будет Премьер-лигой в будущем", — добавил он.
Sport24
Моуринью: в Премьер-лиге нет места тому, что сделал Рюдигер
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