Апелляция "Тоттенхэма" на трехматчевую дисквалификацию Сона отклонена

Футбольная ассоциация Англии отклонила апелляцию "Тоттенхэма" на трехматчевую дисквалификацию нападающего Сон Хын Мина.Южнокореец был удален с поля в матче 18-го тура АПЛ против "Челси" (0:2). Главный арбитр встречи Энтони Тэйлор принял решение показать Сону прямую красную карточку на 62-й минуте игра за неспортивное поведение. Лежа на газоне, игрок "шпор" ударил ногой Антонио Рюдигера. После Футбольная ассоциация Англии приняла решение дисквалифицировать футболиста на 3 игры. "Тоттенхэм" попытался обжаловать данное решение, но потерпел неудачу.