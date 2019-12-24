Сульшер: Погба - лучший полузащитник мира

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил вероятность выхода на поле полузащитника Поля Погба в матче 19-го тура АПЛ, который состоится 26 декабря."Посмотрим, как Погба будет себя чувствовать. После этого решим, сыграет ли он. Поль может сыграть на любой позиции, все зависит от схемы и игры команды. В этом и ценность Погба, он является лучшим полузащитником мира, потому что может играть в любом месте средней линии поля. Хорошо, что он восстановился", — цитирует Сульшера Sky Sports.