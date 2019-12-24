Виллиан: расизм — это позор для всех

Полузащитник "Челси" Виллиан призвал к активной борьбе с расизмом на фоне скандала с одноклубником Антонио Рюдигером.В матче 18-го тура АПЛ против "Тоттенхэма", который завершился со счетом 2:0 в пользу синих, фанаты "шпор" проявляли дискриминацию по отношению к темнокожему защитнику "Челси" после того, как на нем заработал удаление нападающий Сон Хын Мин."Расизм — это позор. Мне очень обидно, я не знаю, как фанаты могут так думать, ведь у "Тоттенхэма" тоже есть темнокожие игроки.Думаю, мы должны вместе найти способ остановить это. Это позор для всех. Надеюсь, что мы увидим больше решительности со стороны национальных федераций", — цитирует Виллиана Sky Sports.